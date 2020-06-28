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Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

00:48 - Читати українською
Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча
Норвич – Манчестер Юнайтед / ФК Норвич

Норвич принимал Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

 

Кубок Англии, четвертьфинал

Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Кантвелл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118

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Манчестер Юнайтед прогнозируемо владел инициативой на протяжении всей встречи, но в основное время команды лишь обменялись голами.

Только когда казалось, шо серия пенальти неизбежна Харри Магуайр сумел пробить голкипера соперника и вырвать победу.

"Красные диволы" завоевали путевку в 1/2 финала Кубка Англии. Другие три полуфиналиста определятся 28 июня.

Манчестер Юнайтед дожал Норвич в компенсированное время и вышел в полуфинал Кубка Англии

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