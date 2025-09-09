Во вторник, 9 сентября, в рамках отбора к ЧМ-2026 состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация

Группа F

Венгрия – Португалия – 2:3

Голы: Варга, 21, 84 – Силва, 36, Роналду, 58 (п.), Канселу, 86

Группа Н

Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2

Голы: Джеко, 50 – Забитцер, 49, Лаймер, 65

Кипр – Румыния – 2:2

Голы: Лоизу, 29, Харалампус, 77 – Дрегуш, 2, 18

Группа I

Норвегия – Молдова – 11:1

Голы: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (п.), 90+2 – Эстигор, 74 (аг.)

Группа К

Албания – Латвия – 1:0

Гол: Асллани, 25 (п.)

Армения реабилитировалась за 0:5 несмотря на гол конкурента Довбика: отбор к ЧМ-2026

В группе F Португалия на выезде дожала Венгрию. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, но Силва еще до перерыва восстановил статус-кво. После отдыха Роналду с пенальти вывел пиренейцев вперед, оформив свой 141-й гол за "селесао" (в 223 поединках). Таким образом Криштиану по количеству забитых мячей в матчах отбора к чемпионату мира догнал Карлоса Руиса из Гватемалы (у обоих теперь по 39 голов).

В конце встречи Варга точным ударом, казалось, украл у Португалии победу, однако уже через 2 минуты Канселу снова вернул преимущество гостям. Как следствие, после 2-х туров Роналду и Ко набрали 6 очков и возглавили турнирную таблицу квартета. Венгрия с 1 пунктом третья.

В группе Н Австрия одолела Боснию и Герцеговину. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва Забитцер вывел Австрию вперед. Не прошло и минуты, как счет стал равным благодаря усилиям Джеко. Однако удержать ничью балканцам не удалось – Лаймер вскоре поставил жирную точку в матче.

В параллельной встрече Кипр оформил сумасшедший камбэк с Румынией. Еще до середины тайма хозяева горели со счетом 0:2, однако Лоизу успел забить один гол до перерыва, а на экваторе второй сорокапятиминутки Харалампус обокрал Луческу и Ко.

После 5-ти туров лидируют Босния и Австрия (у обоих по 12 очков), Румыния с 7-ю пунктами третья, а Кипр с 4-мя баллами четвертый. На самом дне остается Сан-Марино.

В группе I Норвегия камня на камне не оставила от Молдовы. Скандинавы забили 12 голов, один из которых в свои ворота. Пента-трик оформил Эрлинг Холанд, а покер в активе полузащитника Рейнджерс Тело Осгора. Как следствие, Норвегия с 15-ю очками безапелляционный лидер своей группы. Италия, идущая второй, имеет на 6 баллов меньше и игру в запасе.

В группе К Латвия на выезде минимально уступила Албании. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине тайма полузащитником Торино Асллани с пенальти. Победа позволила албанцам подняться на второе место (8 очков), Латвия же осталась четвертой (4 пункта). Лидирует Англия с 15 баллами.

Польша с голом Левандовски разбила Финляндию, Германия реабилитировалась с ирландцами, очередной погром Бельгии