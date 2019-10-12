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Норвегия – Испания: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

20:40 72 Читати українською
Норвегия – Испания: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020
Норвегия – Испания: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

Сборная Норвегии принимает Испанию в рамках отбора к Евро-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 7-го тура квалификации к Евро-2020 Норвегия – Испания начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Норвегия: Ярстейн – Элабделлауи, Нордтвейт, Айер, Алисами – Йохансен, Берге, Хенриксен, Сельнес – Эдегор, Кинг

Запасные: Ныланд, Россбах, Ростед, Ховланд, Сёрлот, Элюнусси, Мидтшо, Свенссон, Мелинг, Йонсен, Норманн

Испания: Кепа – Навас, Альбиоль, Рамос, Бернат – Фабиан Руис, Бускетс, Сауль, Себальос – Р. Морено, Оярсабаль

Запасные: де Хеа, Пау Лопес, Карвахаль, Иньиго Мартинес, Сарабия, Х. Морено, Алькантара, Альберто, Льоренте, Родри, Регилон, Касорла

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