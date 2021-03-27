Турки не были фаворитами поединка против Норвегии у букмекеров, но после двух мячей гостей в первом тайме – судьба поединка была решена.

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После перерыва норвежцы во главе со своим вундеркиндом Эрлингом Холандом отобрали инициативу. Однако последнее слово было все же за турками, красивый обводящий удар издалека от хавбека Фенербахче Озана Туфана довел счет до разгромного.

Турция остается лидером группы G, уступая Черногории лишь по дополнительным показателям.

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