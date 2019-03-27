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Норвегия – Швеция – 3:3 – видео голов и обзор матча

09:07 68 Читати українською
Норвегия – Швеция – 3:3 – видео голов и обзор матча
Норвегия – Швеция – 3:3 / Reuters

Сборные Норвегии и Швеции расписали сверхрезультативную ничью (3:3). Смотрите видео голов и обзор матча Норвегия – Швеция.

 

Сборные Норвегии и Швеции устроили настоящий триллер в матче отбора к Евро-2020. Йонсен и Кинг вывели норвежцев вперед, однако Клаесон и дубль Куайсона в конце матча делали победителями матча шведов. Впрочем, Камара на 7 компенсированной минуте спас ничью для Норвегии.

Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией: Евро-2020, группа F

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Видеоновости Норвегия Норвегия Швеция Швеция Норвегия - Швеция
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