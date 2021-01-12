"Нойку нравится в Беларуси – купил много квартир в Минске": Хобленко скучает по экс-партнерам по Динамо Брест
Нападающий СК Днепр-1 Алексей Хобленко вспомнил период выступлений за белорусскую команду.
"Скучаю очень по коллективу. Знаю, что идут все из команды. Возможно, команды больше не будет, Динамо Брест расформируют.
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Милевский ушел, не будет хороших футболистов. Будет городская команда. Президент будет в брестском Рухе – это его личная команда.
Если где-то посидим, Милевский всегда мог заплатить за счет. Я не знаю, кто сколько зарабатывал, но если сидит в компании 8 человек, счет приходит тысяча долларов, а платит один человек.
Нойок прижился в Беларуси. Ему нравится там. Он купил там много квартир в Минске", – сказал Хобленко в программе "Футбольный формат".
Напомним, Хобленко выступал за Динамо Брест с июля 2018-го по январь 2020 года.
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