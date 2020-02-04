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Нойок заявил о готовности сменить футбольное гражданство

10:09 150 Читати українською
Нойок заявил о готовности сменить футбольное гражданство
Александр Нойок (посередине) / фото Динамо Брест

Украинский полузащитник Динамо Брест Александр Нойок готов сменить гражданство и выступать за сборную Беларуси.

"Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение, сенить паспорт, я буду его рассматривать. Это нормально.

Хачериди долго не играл, поэтому ему сейчас тяжело, – Нойок

Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь", – сказал Нойок в эфире YouTube-канала "Миля".

Добавим, что Нойок играет в чемпионате Беларуси с марта 2016 года после перехода в минское Динамо из Металлиста. С 2018 года полузащитник выступает за Динамо Брест. В Украине воспитанник Шахтера выступал за Говерлу, Металлист и донецкий Металлург.

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Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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