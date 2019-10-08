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Нойок: За такие деньги Ордец может и на скамейке посидеть

18:50 151 Читати українською
Нойок: За такие деньги Ордец может и на скамейке посидеть
Александр Нойок / ФК Динамо Брест

Украинский полузащитник брестского Динамо Александр Нойок поделился своим видением ситуации относительно экс-защитника сборной Украины Ивана Ордеца.

"Спорт – это политическое соревнование, наверное. Относительно ситуации с Ордецом я все знаю, но не все могу рассказать.

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Сначала с Шахтером по условиям не договорились, потом была ситуация с агентом, с Шаблием. Сначала он ему многое предлагал, а оказалось, что это неправда. Человек рассчитывала на одно, а в итоге... А там (в Динамо Москва – прим.) предложили нормальные условия. И Ванька поехал туда играть в футбол.

"Как гей-парады касаются фашизма? Наверное, оттуда пошли", – Нойок сделал резкое заявление

Я с ним переписываюсь. Он здесь под шквал критики попал. Он сейчас без доверия тренера, трудновато ему. Но ничего, за такие деньги можно и на скамейке посидеть. В Шахтере ему давали меньше, чем было", – рассказал Нойок в интервью порталу Football Hub.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо летом этого года из Шахтера. Украинец имеет проблемы с игровой практикой в российском клубе, кроме того, этот переход закрыл ему возможность выступлений за сборную Украины.

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