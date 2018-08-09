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Нойок: Все игроки Динамо Брест переживали из-за ухода Милевского

00:12 27 Читати українською
Нойок: Все игроки Динамо Брест переживали из-за ухода Милевского
Александр Нойок / Фото ФК Динамо Брест

Украинский полузащитник Динамо Брест Александр Нойок прокомментировал уход из команды Артема Милевского.

"Возможно, Милевский не сошелся характером с главным тренером. Причину я знаю, но это нельзя говорить.

С Артемом мы говорили перед тем, как я должен был ехать в Брест. Он сказал: "Давай, братан, мы тебя ждем. Все будет нормально". Тем более, я знал его раньше.

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Милевский – человек с добрым сердцем и большой душой. Когда я перешел в Динамо, то первые две недели мы с ним вместе работали на тренировках. Все было замечательно. Он помогал чем мог, жильем, с адаптацией, показывал город. Никаких проблем вообще не было, но произошло, то что произошло.

Мы всей командой переживали из-за ухода Милевского. Очень жаль, что так произошло, но уверен, что у него большое будущее. Даже не сомневаюсь в этом", – цитирует Александра издание footboom.

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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