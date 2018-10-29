toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Нойок: В Украине до 190 км/час разгонялся, никогда быстро не ездил

25 октября 08:26 130 Читати українською
Нойок: В Украине до 190 км/час разгонялся, никогда быстро не ездил
Александр Нойок / Фото ФК Динамо Брест

Украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок рассказал о вождении автомобиля.

"Штрафи за вождение? В Минске бывало пару раз, когда еще не знал, что иностранным гражданам нельзя серьезно превышать скорость. Из-за невнимательности получалось так, что превышал на 10-11 километров в час.

Хобленко и Нойок организовали курьезный гол в чемпионате Беларуси

Штрафы раньше частенько приходили. Вообще, я не люблю быстро ездить, боюсь высокой скорости. Сейчас еще более внимательный и полностью за безопасную езду.

Нойок эффектным голом из-за пределов штрафной помог Динамо Брест разгромить Днепр Могилев

Максимальная скорость? В Украине, еще когда была машина, то до 190 км/час где-то получалось. Не более двухсот. Никогда быстро не ездил", – рассказал Александр Нойок официальному сайту Динамо Брест.

Теги
Мир Беларусь Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук