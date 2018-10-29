Нойок: В Украине до 190 км/час разгонялся, никогда быстро не ездил

Украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок рассказал о вождении автомобиля.

"Штрафи за вождение? В Минске бывало пару раз, когда еще не знал, что иностранным гражданам нельзя серьезно превышать скорость. Из-за невнимательности получалось так, что превышал на 10-11 километров в час.

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Штрафы раньше частенько приходили. Вообще, я не люблю быстро ездить, боюсь высокой скорости. Сейчас еще более внимательный и полностью за безопасную езду.

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Максимальная скорость? В Украине, еще когда была машина, то до 190 км/час где-то получалось. Не более двухсот. Никогда быстро не ездил", – рассказал Александр Нойок официальному сайту Динамо Брест.