Воспитанник Шахтера вчера принял участие в матче чемпионата Кипра против Анортосиса.

Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем – парни не могли сдержать слез

Перед стартовым свистком Аполлон делал командную фотографию. Нойок подтянул игровую футболку, а под ней была еще одна с надписью: "Нет войне в Украине".

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)