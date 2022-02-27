Нойок в матче чемпионата Кипра показал майку "Нет войне в Украине"
11:18 - Читати українською
Полузащитник Аполлона Александр Нойок призвал прекратить войну на Родине.
Воспитанник Шахтера вчера принял участие в матче чемпионата Кипра против Анортосиса.
Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем – парни не могли сдержать слез
Перед стартовым свистком Аполлон делал командную фотографию. Нойок подтянул игровую футболку, а под ней была еще одна с надписью: "Нет войне в Украине".
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter