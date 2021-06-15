Брестский Рух усилился 29-летним украинским полузащитником, который выступал за российский Оренбург, информирует официальный сайт белорусов.

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Соглашение рассчитано до конца 2021 года. Пресс-служба не сообщает, на каких условиях Нойок перебрался в Рух. Заметим, что для Александра это уже не первый вояж в Беларусь – с лета 2016-го по зиму 2021-го хавбек выступал за минское и брестское Динамо.

Напомним, Нойок является воспитанником Шахтера, но ни разу не сыграл за основу "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за Закарпатье, Металлист, Металлург и молодежные команды сборной Украины.

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