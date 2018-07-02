Нойок рассказал, почему покинул Динамо Минск

Полузащитник и капитан минского Динамо Александр Нойок объяснил, почему решил уйти из белорусской команды.

"У меня контракт был рассчитан до конца этого сезона. Но с предложением продлить его со стороны Динамо не обращались. А так, у нас с клубом была договоренность, что играю до закрытия трансферного окна. И за это время агент подыскивает вариант, который устраивает все стороны.

Нойок покинул Динамо Минск

В нынешней ситуации мы решили, что мне лучше уйти. Вот и пришлось покинуть клуб. Надеюсь, я помог Динамо. Я провел здесь два хороших года. Динамо стало для меня как семья. Чувствовал себя комфортно. Получал удовольствие. Если бы поступило конструктивное предложение о продлении контракта, то мы бы сели и поговорили – было бы над чем подумать.

Останусь ли в Беларуси? Не думаю. А вообще, не знаю, как жизнь повернется. Точно не могу сказать ничего. Все может быть", – цитирует Нойока pressball.by.