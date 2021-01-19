Российский Оренбург заинтересован в подписании Александра Нойока, который недавно стал свободным агентом после ухода из Динамо Брест.

Уже экс-полузащитник Динамо Брест получил еще один вариант продолжения карьеры в России. Местный Оренбург, выступающий в ФНЛ (второй дивизион), настроен составить конкуренцию Крыльям Советов в борьбе за 28-летнего украинца.

Нойок трогательно попрощался с Динамо Брест

Главным тренером Оренбурга является чешский специалист Марцел Личка, который в 2019 году привел Динамо Брест к чемпионству Беларуси. Именно из-за успешной работы Нойока под руководством Лички вероятность перехода оценивается довольно высоко, информирует Матч ТВ.

Также источник отмечает, что воспитанник Шахтера имеет и другие варианты продолжения карьеры. Правда, кроме уже упоминавшегося самарского клуба, имена других претендентов на игрока не уточняются.

К слову, Оренбург сейчас занимает 3 место в ФНЛ и претендует на повышение в классе.

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