Кипрский клуб объявил о достижении принципиальной договоренности с 29-летним украинцем. В ближайшие дни Нойок прилетит в Лимассол, где пройдет медосмотр и завершит свой переход в Аполлон. Соглашение с Александром рассчитано до мая 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее воспитанник Шахтера выступал за Металлист, Говерлу, Металлург Донецк, Динамо Минск, Динамо Брест (в составе которого стал чемпионом Беларуси) и российский Оренбург. Последним клубом полузащитника стал брестскоий Рух – 15 матчей и 3 гола.

После 14 туров Аполлон возглавляет турнирную таблицу кипрского первенства, на одно очко опережая АЕК Ларнака.

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