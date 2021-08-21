Нойок отличился дебютным голом за Рух Брест – видео дальнего удара
19:52 - Читати українською
Полузащитник Александр Нойок снова феерит в чемпионате Беларуси.
Украинец оформил свой дебютный гол в составе брестского Руха.
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Нойок открыл счет уже на 15-ой минуте встречи. Хавбек приложился из-за пределов штрафной и попал точно в нижний угол. Правда, Сморгонь под занавес встречи спасла одно очко.
Напомним, 29-летний Нойок сменил клубную прописку этим летом, перебравшись из Оренбурга в Рух на правах свободного агента.
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