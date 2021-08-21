Полузащитник Александр Нойок снова феерит в чемпионате Беларуси.

Украинец оформил свой дебютный гол в составе брестского Руха.

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Нойок открыл счет уже на 15-ой минуте встречи. Хавбек приложился из-за пределов штрафной и попал точно в нижний угол. Правда, Сморгонь под занавес встречи спасла одно очко.

Напомним, 29-летний Нойок сменил клубную прописку этим летом, перебравшись из Оренбурга в Рух на правах свободного агента.

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