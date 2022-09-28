Украинский полузащитник Александр Нойок продолжит карьеру в Маккаби Бней-Рейна, сообщает пресс-служба израильтян.

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Условия и сроки договора не сообщаются.

Напомним, Нойок – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2010 году. В Украине успел поиграть за Говерлу, Металлист и донецкий Металлург. В 2016-м начал свой заграничный вояж – выступал в Беларуси за Динамо Минск, Динамо Брест и Рух, в российском Оренбурге и кипрском Аполлоне. Команду из Лимассола Александр покинул в августе по обоюдному согласию сторон. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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