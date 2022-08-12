Аполлон на своем официальном сайте сообщил, что клуб расторг контракт с Нойком по совместному согласию.

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Полузащитник успел стать чемпионом Кипра в сезоне 2021/22, а перебрался он в Кипр из белорусского Руха. Нойок является воспитанником Шахтера, успел поиграть за Закарпатье, Металлист, минское Динамо и российский Оренбург.

Добавим, что Александр выступал за Аполлон с января 2022 года, за это время провел 11 матчей, забив 1 гол.

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