Нойок официально покинул европейский клуб
19:27 - Читати українською
Полузащитник Александр Нойок решил прекратить сотрудничество с кипрским Аполлоном.
Аполлон на своем официальном сайте сообщил, что клуб расторг контракт с Нойком по совместному согласию.
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Полузащитник успел стать чемпионом Кипра в сезоне 2021/22, а перебрался он в Кипр из белорусского Руха. Нойок является воспитанником Шахтера, успел поиграть за Закарпатье, Металлист, минское Динамо и российский Оренбург.
Добавим, что Александр выступал за Аполлон с января 2022 года, за это время провел 11 матчей, забив 1 гол.
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