"Нойок действительно есть у нас в списках. Мы с ним общались, но пока говорить о чем-то преждевременно.

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В Крыльях Советов поменялся совет директоров – он ​​в новом составе должен собраться после праздников, тогда и будет понимание трансферных вопросов. Нам нужно усиление уже под Премьер-лигу. 9 января мы вылетаем на сбор в Турцию в том же составе, который заканчивал первый этап", – сказал Осинькин в комментарии "Матч-ТВ".

Напомним, Нойок перешов в Динамо Брест в июле 2018 года из минского Динамо. В прошлом сезоне провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 1,1 млн евро.

Крылья Советов занимают во втором по силе российском дивизионе второе место, отставая от лидера ФНЛ – Нижнего Новгорода – на 3 очка.

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