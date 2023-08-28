В конце прошлого года Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Травма вывела его из игры на восемь месяцев и заставила Баварию экстренно искать новых вратарей. Зимой подписали Яна Зоммера, а несколько дней назад – Даниэля Перетца.

Бавария официально закрыла вратарский вопрос, завершив исторический трансфер

Похоже, новичку придется подождать с дебютом. Пресс-служба Баварии сообщила, что Нойер наконец-то покинул лазарет и сегодня впервые провел полноценную тренировку в общей группе. Капитан на равных занимался с другими голкиперами.

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля начали нынешний сезон разгромным поражением от РБ Лейпциг (0:3) в матче за Суперкубок Германии, но в Бундеслиге после двух туров идут без потерь. Следующий матч Бавария проведет 2 сентября на выезде против Борусии М.

Бавария благодаря автоголу и пенальти одолела Аугсбург в дерби – Кейн оформил дубль, забив во втором матче подряд