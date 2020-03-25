Нойер заявил, что игроки Баварии должны пойти на жертвы в условиях пандемии коронавируса

Голкипер Баварии Мануэль Нойер обратился к коллегам с просьбой согласиться на уменьшение зарплаты.

"Как профессионалы футболисты принадлежат к очень привилегированной группе, поэтому вполне естественно, что мы должны быть готовы снизить зарплаты, когда это необходимо. В Баварии работают более тысячи человек, все они выполняют важную работу. Как команда, мы хотим помочь им и обеспечить безопасность этим жестом", – сказал Нойер изданию Bild.

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Ранее партнеры по команде Мануэля Нойера Леон Горецка и Йозуа Киммих выделили 1 млн евро из собственного кармана на борьбу против коронавируса в Германии. Такую же сумму на борьбу с опасной болезнью пожертвовали Роберт Левандовски с женой.

Вынужденная пауза в немецком чемпионате будет продолжаться до второго апреля, но скорее всего, ситуация с COVID-19 заставит пересмотреть это решение и продлить карантин.

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