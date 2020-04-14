Нойер возмущен новым контрактом от Баварии и хочет сменить клуб – голкипера уже ждут в Лондоне

Бавария все больше отдаляется от поиска компромисса в вопросе нового контракта для Мануэля Нойера.

Звездный голкипер возмущен последним предложением мюнхенцев и настроен прекратить переговоры, сообщает Kicker.

Челси и Арсенал устроят лондонское дерби за звезду Баварии

Нойер хотел получить контракт на пять лет с наибольшей зарплатой в клубе. Условия от Баварии были значительно скромнее, что очень не понравилось игроку сборной Германии. За ситуацией внимательно следит Челси, у которого возникли свои проблемы на позиции голкипера – конфликт Лэмпарда и Кепы. Если Нойер так и не договорится с Баварией, то в Лондоне готовы дать "приют" чемпиону мира 2014 года.

К слову, Мануэль провел за мюнхенцев 37 поединков в текущем сезоне, оставив свои ворота "сухими" в 15 матчах.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок