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Нойер возмущен новым контрактом от Баварии и хочет сменить клуб – голкипера уже ждут в Лондоне

11:50 120 Читати українською
Нойер возмущен новым контрактом от Баварии и хочет сменить клуб – голкипера уже ждут в Лондоне
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария все больше отдаляется от поиска компромисса в вопросе нового контракта для Мануэля Нойера.

Звездный голкипер возмущен последним предложением мюнхенцев и настроен прекратить переговоры, сообщает Kicker.

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Нойер хотел получить контракт на пять лет с наибольшей зарплатой в клубе. Условия от Баварии были значительно скромнее, что очень не понравилось игроку сборной Германии. За ситуацией внимательно следит Челси, у которого возникли свои проблемы на позиции голкипера – конфликт Лэмпарда и Кепы. Если Нойер так и не договорится с Баварией, то в Лондоне готовы дать "приют" чемпиону мира 2014 года.

К слову, Мануэль провел за мюнхенцев 37 поединков в текущем сезоне, оставив свои ворота "сухими" в 15 матчах.

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