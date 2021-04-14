"Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда много моментов.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Доиграем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно тяжело. Но в любом случае мы выложились на все сто", – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Germany.

Напомним, Бавария прекратила борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала. Действующий победитель турнира в двухматчевом противостоянии уступил прошлогоднему финалисту – ПСЖ. Общий счет дуэли 3:3, но парижане прошли дальше благодаря правилу выездного гола.

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