Нойер требует у Баварии сумасшедший контракт – самая большая в клубе зарплата, пенсия не раньше Кана

Голкипер Баварии Мануэль Нойер хочет иметь роскошные условия своего, вероятно, последнего крупного контракта в карьере.

Вратарь требует у мюнхенцев соглашение до 2025-го с зарплатой более 20 млн евро в год, информирует Bild. Тогда Нойер будет играть минимум до 39, как и легендарный Оливер Кан.

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Звездный голкипер также хочет сравняться с Филиппе Коутиньо и Лукасом Эрнадесом, которые якобы получают больше всех в команде, но Бавария не готова удовлетворить такие аппетиты 34-летнего игрока.

Клуб предлагает контракт до 2023-го с возможностью продления еще на один сезон. Кроме зарплаты и сроков, у Нойера есть еще одна причина для беспокойства – конкурент Александер Нюбель, который придет летом и может забрать часть игрового времени.

Напомним, Нойер выступает за Баварию с 2011 года – в 373 матчах за мюнхенский клуб он пропустил 266 голов.

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