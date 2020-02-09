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Нойер: Сейчас нет никаких переговоров о продлении контракта с Баварией

23:00 13 Читати українською
Нойер: Сейчас нет никаких переговоров о продлении контракта с Баварией
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

 

"Я рассчитываю, что продолжу играть за Баварию. Нюбель присоединится к нам с лета 2020 года, а потом посмотрим. Мой контракт действует до 2021 года. Тогда у меня будет достаточно времени, чтобы поговорить с руководством.

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Сейчас никаких переговоров относительно нового соглашения нет, нам нечего объявлять. Мы концентрируемся на победах и титулах с Баварией. Это – наша цель, мы не ставим личные цели впереди командных", – цитирует Нойера Kicker.

Напомним, звездный голкипер выступает в составе Баварии с 2011 года. Вместе с мюнхенским клубом он выиграл Лигу чемпионов 2012/13, а также семь раз завоевывал "золото" чемпионата Германии.

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