Нойер: Сейчас нет никаких переговоров о продлении контракта с Баварией

Голкипер Баварии Мануэль Нойер рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Я рассчитываю, что продолжу играть за Баварию. Нюбель присоединится к нам с лета 2020 года, а потом посмотрим. Мой контракт действует до 2021 года. Тогда у меня будет достаточно времени, чтобы поговорить с руководством.

Бавария расписала ничью с РБ Лейпциг – равная битва лидеров Бундеслиги

Сейчас никаких переговоров относительно нового соглашения нет, нам нечего объявлять. Мы концентрируемся на победах и титулах с Баварией. Это – наша цель, мы не ставим личные цели впереди командных", – цитирует Нойера Kicker.

Напомним, звездный голкипер выступает в составе Баварии с 2011 года. Вместе с мюнхенским клубом он выиграл Лигу чемпионов 2012/13, а также семь раз завоевывал "золото" чемпионата Германии.

Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"