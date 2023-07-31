Нойер рискует не вернуть место в воротах сборной Германии – Флик должен выбрать между ним и лидером Барселоны
Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик предстал перед сложным выбором.
Из-за тяжелой травмы Нойера место в воротах сборной Германии занял тер Штеген. Тем не менее, даже после возвращения Мануэля к игре вратарь Барселоны сохранит за собой первый номер "Манншафт", сообщает RMC Sport.
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"Я желаю, чтобы Мануэль вернулся таким, каким мы все его знаем. Относительно выбора первого номера в сборной Германии, мы должны также сказать, что Марк-Андре тер Штеген является непревзойденным с Барселоной, с нами он тоже сделал хорошие вещи", – отметил Флик в интервью Kicker.
Заметим, что Нойер за свою карьеру провел в воротах сборной Германии 117 матчей. Показатели тер Штегена несколько скромнее – 34 поединка за Бундестим.
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