Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Опытный кипер провел 200-й "сухой" поединок в составе мюнхенцев, сообщает Bayern & Germany.

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Нойер перебрался в Баварию в 2011 году из Шальке. С тех пор он провел в свитере "ротен" 393 матча, в которых пропустил лишь 288 мячей. Среди достижений Нойера, в частности, 8 чемпионских титулов, 2 Кубка ЛЧ, 5 Кубков Германии, 1 триумф в Клубном чемпионате мира и 4 титула лучшего вратаря планеты.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 7 матчей во всех турнирах, 2 из них – на "ноль".

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