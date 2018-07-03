Нойер прокомментировал дальнейшее пребывание Лёва на посту тренера сборной Германии

Капитан сборной Германии на провальном чемпионате мира-2018 Мануэль Нойер поделился мыслями о решении оставить в должности наставника Бундестима Йоахима Лёва.

"Я рад, что мы можем продолжить наш долгий путь с Йоахимом Лёвом. У меня есть уверенность в том, что мы вместе обретем снова былую мощь", – цитирует Нойера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018

Накануне ЧМ-2018 стало известно, что Лёв будет работать со сборной Германии до 2022 года. Однако, после неудачного выступления на Мундиале в России, где немцы даже не смогли выйти из группы, появились слухи о возможном увольнении 58-летнего специалиста. Но во вторник стало известно, что тренер останется в должности.

Йоахим Лёв работает со сборной Германии с 2006 года. Бундестим под его руководством стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоевал серебро на Евро-2008, бронзу на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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