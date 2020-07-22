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Нойер признался, когда завершит карьеру игрока

17:03 - Читати українською
Нойер признался, когда завершит карьеру игрока
Мануэль Нойер / Getty Images

Вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер поделился планами на ближайшие годы.

"У каждого футболиста только одна карьера. Когда вы закончите, то пути назад нет.

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Если футбол станет для меня обузой, я сделаю так, как сделал Филипп Лам (легенда Баварии завершил карьеру в 34 года – прим.). Но пока у меня все еще есть большая жажда к футболу. Всегда есть титулы, которые еще нужно выиграть", – цитирует Нойера твиттер Bayern & Germany со ссылкой на интервью 11 Freunde.

Напомним, недавно 34-летний голкипер продлил контракт с Баварией на три сезона. За свою карьеру он восемь раз выигрывал Бундеслигу, шесть раз Кубок Германии и Лигу чемпионов 2012/13. Также в его активе "золото" мундиаля 2014 года со сборной Германии.

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Теги
Германия Бавария Бавария Филипп Филипп Лам Мануэль Мануэль Нойер
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