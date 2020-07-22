Нойер признался, когда завершит карьеру игрока

"У каждого футболиста только одна карьера. Когда вы закончите, то пути назад нет.

Нойер вляпался в экстремистский скандал – видео с голкипером Баварии подорвало сеть

Если футбол станет для меня обузой, я сделаю так, как сделал Филипп Лам (легенда Баварии завершил карьеру в 34 года – прим.). Но пока у меня все еще есть большая жажда к футболу. Всегда есть титулы, которые еще нужно выиграть", – цитирует Нойера твиттер Bayern & Germany со ссылкой на интервью 11 Freunde.

Напомним, недавно 34-летний голкипер продлил контракт с Баварией на три сезона. За свою карьеру он восемь раз выигрывал Бундеслигу, шесть раз Кубок Германии и Лигу чемпионов 2012/13. Также в его активе "золото" мундиаля 2014 года со сборной Германии.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?