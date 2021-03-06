"Нельзя сравнивать Буффона и Нойера. Мануэль превосходит Джанлуиджи минимум на две головы.

"Я бы пошел в него шипами вперед": Леманн выбрал более опасного форварда между Холандом и Мбаппе

Бундеслига, Примера и АПЛ сильнее Серии А. Сейчас даже противоречиво утверждать, что у Италии лучшие защитники и вратари, как это было раньше", – цитирует Леманна издание TuttoJuve.

Напомним, Леманн в Серии А провел 6 матчей за Милан в сезоне 1998/99. Кроме того, выступал за Шальке, Боруссию Д и Штутгарт в Бундеслиге и лондонский Арсенал в АПЛ.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду