Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге с большим запасом
13:37 - Читати українською
Голкипер Баварии Мануэль Нойер вписал свое имя в историю Бундеслиги в поединке 32-го тура против Боруссии М.
завершено
23’ Томас Мюллер
44’ Кингсли Коман
75’ Ньянзу Куасси
85’ Лерой Сане
23’ Томас Мюллер
44’ Кингсли Коман
75’ Ньянзу Куасси
85’ Лерой Сане
Сухой поединок Баварии против Боруссии М стал для Нойера 204-м в чемпионате Германии, в котором голкипер удержал свои ворота на замке, сообщает твиттер Bayern & Germany.
Бавария – Боруссия М – 6:0 – видео голов и обзор матча
Такой же показатель у легендарного Оливера Кана. Интересно, что Нойер понадобилось 437 матчей в Бундеслиге для этого, тогда как Кану – 557.
К слову, Мануэль провел 45 матчей в текущем сезоне в составе мюнхенцев, сохранив ворота в неприкосновенности в 9 встречах.
Бавария разгромом Боруссии М подтвердила чемпионство, Боруссия Д ворвалась в топ-4, Вольфсбург закрепился в тройке
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