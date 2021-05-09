Голкипер Баварии Мануэль Нойер вписал свое имя в историю Бундеслиги в поединке 32-го тура против Боруссии М.

Сухой поединок Баварии против Боруссии М стал для Нойера 204-м в чемпионате Германии, в котором голкипер удержал свои ворота на замке, сообщает твиттер Bayern & Germany.

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Такой же показатель у легендарного Оливера Кана. Интересно, что Нойер понадобилось 437 матчей в Бундеслиге для этого, тогда как Кану – 557.

К слову, Мануэль провел 45 матчей в текущем сезоне в составе мюнхенцев, сохранив ворота в неприкосновенности в 9 встречах.

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