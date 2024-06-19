Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сравнялся с Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей на Евро.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер сравнялся с итальянцем Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей на чемпионатах Европы среди вратарей, сообщает OptaFranz.

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Нойер вышел в стартовом составе сборной Германии на матч против Венгрии. Теперь он имеет 17 матчей на Евро, что уравнивает его с Буффоном. Эдвин ван дер Сар и Руй Патрисиу имеют по 16 матчей, а Уго Льорис – 15.

К слову, абсолютным рекордсменом среди игроков по количеству выступлений на чемпионатах Европы является Криштиану Роналду – 26 матчей.

17 - This is Manuel Neuer's 17th appearance at the UEFA European Championship, the joint-most among goalkeepers in the history of the competition (level with Gianluigi Buffon). Legend. #GERHUN #EURO2024 pic.twitter.com/kVtz4mEn6B — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

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