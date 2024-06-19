Нойер повторил рекорд Буффона на Евро
20:34 - Читати українською
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сравнялся с Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей на Евро.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер сравнялся с итальянцем Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей на чемпионатах Европы среди вратарей, сообщает OptaFranz.
Лунин назвал себя единственным лучшим вратарем за Куртуа – другой украинец не "устоял", трое киперов в ранге элиты
Нойер вышел в стартовом составе сборной Германии на матч против Венгрии. Теперь он имеет 17 матчей на Евро, что уравнивает его с Буффоном. Эдвин ван дер Сар и Руй Патрисиу имеют по 16 матчей, а Уго Льорис – 15.
К слову, абсолютным рекордсменом среди игроков по количеству выступлений на чемпионатах Европы является Криштиану Роналду – 26 матчей.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter