Накануне для Германии завершился ЧМ-2022. Второй подряд Мундиаль немцы не смогли преодолеть хотя бы групповой этап. Очевидно, не так один из лидеров команды хотел бы завершить выступления на международной арене.

Нойер побил рекорд чемпионатов мира среди голкиперов

"Я не завершаю карьеру в сборной Германии. Если меня продолжат вызывать, я буду здесь", – приводит слова Нойера Фабрицио Романо.

Напомним, 36-летний Нойер впервые надел футболку национальной команды в июне 2009 года в товарищеском матче против ОАЕ (7:2). В общей сложности провел 117 матчей в составе сборной Германии, с которой выигрывал чемпионат мира в 2014-м.

Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ! Безумная победа над Коста-Рикой не помогла