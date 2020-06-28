Нойер показал специальный комплекс тренировок – для этого необходимо выиграть Бундеслигу

Капитан Баварии Мануэль Нойер продолжает наслаждаться победой в чемпионате Германии.

Бавария восьмой раз подряд выиграла чемпионский титул в Германии. Впрочем на этот раз церемония награждения отличалась от традиционной, поскольку болельщикам вход на стадион запрещен. Игроки мюнхенцев стояли перед пустой трибуной и аплодировали сами себе.

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Похоже, Мануэль Нойер никак не хочет оставить трофей в покое хотя бы на минуту. Голкипер Баварии даже провел утреннюю тренировку, используя его для увеличения нагрузки.

Серебряная салатница имеет диаметр 59 см и весит 11 кг. По оценке DFB, начальная стоимость "Майстершале" на момент изготовления в 1949 году оценивалась в 9 тысяч евро. После увеличения ее размеров и веса цена салатницы равна примерно 25 тысяч евро.

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