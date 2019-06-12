Нойер побил "вечный" рекорд легендарного Майера в сборной Германии

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер стал рекордсменом сборной Германии по количеству сухих матчей.

Опытный вратарь провел свой 37-й поединок "на ноль" в свитере Бундестима. Об этом сообщает Opta Sports.

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Это позволило Нойеру опередить легендарного голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера. Он в 1966-1979 гг. провел 36 матчей без пропущенных мячей в составе немецкой сборной.

К слову, встреча против сборной Эстонии (8:0) стала для Мануэля Нойера 88-м матчем в национальной команде. Рекордсмен по этому показателю – Лотар Маттеус. В его активе невероятные 150 поединков в составе сборной Германии.