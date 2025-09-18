Бавария обыграла Челси (3:1) в первом туре Лиги чемпионов, что позволило некоторым игрокам обновить свои достижения.

Бавария одержала победу над Челси (3:1) благодаря дублю Харри Кейна. Нападающий таким образом установил рекорд по голевым действиям в Лиге чемпионов, набрав 53 (42+11) балла по системе гол+пас.

Таким образом, Кейн побил рекорд Дэвида Бекхэма среди англичан. При этом нападающий провел в Лиге чемпионов 58 игр, а экс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала, Милана и ПСЖ – 107.

Как сообщает Opta, другим рекордсменом Баварии является Мануэль Нойер, который стал самым возрастным игроком мюнхенцев в Лиге чемпионов в возрасте 39 лет и 174 дня. Голкипер обошел Лотара Маттеуса, который в последний раз играл за мюнхенцев в главном еврокубковом турнире в сезоне-1999/2000 в возрасте 38 лет и 353 дней.

Кроме того, Нойер стал четвертым игроком, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов. Больше матчей выиграли только Криштиану Роналду (115), Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101).

