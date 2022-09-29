"Есть хорошие варианты выступать на высоком уровне. Все остается открытым. Монако также является вариантом для меня, конечно. Безусловно, самое важное игровое время. Если Мануэль останется в Баварии, и у него действительно контракт до 2024 года, то для меня нет смысла возвращаться. У меня контракт с Баварией, но я также считаю, что для них нет смысла держать меня и Мануэля одновременно", – цитирует Нюбеля Bayern&Germany.

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Напомним, воспитанник Шальке присоединился к Баварии в 2020-м, но безнадежно просидел сезон за спиной Нойера. Сейчас он проводит второй год аренды в составе Монако. Нюбелю скоро исполнится 26, а его соглашение с Баварией действует до лета 2025-го.

Мюнхенцы якобы ищут вратаря, который готов еще немного посидеть за Нойером, а затем будет претендовать на роль первого номера. Испанские СМИ уже успели сватать на эту роль Андрея Лунина.

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