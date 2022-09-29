Нойер отпугивает талантливого кипера от возвращения в Баварию – на сомнительную роль сватают Лунина
Голкипер Монако Александр Нюбель предпочитает оставаться в аренде, чем возвращаться в Баварию, где позиции Мануэля Нойера выглядят железобетонными.
"Есть хорошие варианты выступать на высоком уровне. Все остается открытым. Монако также является вариантом для меня, конечно. Безусловно, самое важное игровое время. Если Мануэль останется в Баварии, и у него действительно контракт до 2024 года, то для меня нет смысла возвращаться. У меня контракт с Баварией, но я также считаю, что для них нет смысла держать меня и Мануэля одновременно", – цитирует Нюбеля Bayern&Germany.
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Напомним, воспитанник Шальке присоединился к Баварии в 2020-м, но безнадежно просидел сезон за спиной Нойера. Сейчас он проводит второй год аренды в составе Монако. Нюбелю скоро исполнится 26, а его соглашение с Баварией действует до лета 2025-го.
Мюнхенцы якобы ищут вратаря, который готов еще немного посидеть за Нойером, а затем будет претендовать на роль первого номера. Испанские СМИ уже успели сватать на эту роль Андрея Лунина.
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