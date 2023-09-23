Голкипер мюнхенского клуба продолжает тренироваться с ограничениями, сообщает Bild.

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Вчера Нойер 38 минут работал с тренером вратарей и конкурентами. 37-летний кипер до сих пор чувствует боль в икроножных мышцах, поэтому не прыгает в полную силу. Пока о возвращении ветерана на поле речь не идет. В распоряжении Томаса Тухеля остаются нестабильный Свен Ульрайх и Даниэль Перетц без опыта в топ-чемпионатах.

Напомним, последний раз Нойер провел матч за Баварию в ноябре прошлого года. Затем последовала провальная поездка на чемпионат мира и перелом ноги во время катания на лыжах в отпуске.

Manuel Neuer completed a 38-minute training session today alongside Daniel Peretz and goalkeeping coach Michael Rechner. Neuer, still carrying a calf discomfort, didn't do any high jumping. The date of his return in team training remains unknown [ @BILD] pic.twitter.com/RmH3JwpC2U — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 22, 2023

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