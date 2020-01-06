Нойер не хочет продлевать контракт с Баварией – известна причина

Голкипер Баварии Мануэль Нойер пока отказывается от переговоров с мюнхенцами относительно нового контракта.

Опытный кипер взял паузу в переговорах с "ротен", утверждает kicker.

Бавария объявила о трансфере Нюбеля

По информации издания, Нойер не хочет продлевать контракт с Баварией, пока не прояснится ситуация с новым главным тренером команды. Сейчас мюнхенцами руководит Ханс-Дитер Флик, но его подписали до конца сезона. Сам Нойер высоко ценит уровень тренера, заменившего Нико Ковача.

Контракт 33-летнего вратаря с Баварией действует до лета 2021 года. Накануне мюнхенцы объявили о подписании Александера Нюбеля, которого называют "новым Нойером".

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