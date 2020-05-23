Нойер назвал главную цель Баварии на следующий сезон – у мюнхенцев будет дополнительная мотивация

Вратарь Баварии Мануэль Нойер уже строит планы на сезон 2021/22, и они очень амбициозны.

"Я уверен в нашей команде и клубе в целом. В ближайшие годы мы будем показывать успешный футбол.

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Одна из наших крупнейших целей на следующие несколько лет – сыграть в домашнем финале Лиги чемпионов-2021/22, как нам уже удавалось в 2012 году.

В 2022-м финал снова вернется в Мюнхен, что станет отличным стимулом для меня и всей команды. Для всех нас было бы мечтой сыграть там", – цитирует Нойера Goal.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Бавария встретилась с Челси в рамках 1/8 финала. В первом поединке мюнхенцы на выезде разгромили соперника (3:0).

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