Нойер назвал двух фаворитов ЧМ-2022 – кипер Баварии удивил прогнозом относительно Германии
Вратарь Бундестим Мануэль Нойер высказался по поводу команд, имеющих наилучшие шансы на золото Мундиаля.
"Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул.
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У Германии очень хорошая команда, в которой отлично сочетаются опыт и молодость. Если мы раскроем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться чего угодно", – цитирует Нойера Bayern&Germany.
Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Германия попала в группу Е, где ее соперниками будут Испания, Коста-Рика и Япония.
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