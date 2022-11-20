"Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул.

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У Германии очень хорошая команда, в которой отлично сочетаются опыт и молодость. Если мы раскроем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться чего угодно", – цитирует Нойера Bayern&Germany.

Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Германия попала в группу Е, где ее соперниками будут Испания, Коста-Рика и Япония.

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Neuer on the favourites: "The South American teams with Brazil and Argentina are in very good form, so for me they are among the closer contenders for the title." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2022