Голкипер Баварии Мануэль Нойер использует лагерь сборной Германии, чтобы вербовать игроков из других клубов.

Опытный вратарь пришел на пресс-конференцию вместе с 17-летним нападающим Юссуфа Мукоко. Звездочку Боруссии Дортмунд спросили о клубном будущем, ведь его действующий контракт завершается уже летом 2023 года.

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"Я чувствую себя очень комфортно в Дортмунде, чувствую доверие тренера. Вскоре вы узнаете, останусь я или нет", – рассказывал Мукоко, но вдруг Нойер наклонился и не очень тихо сказал: "Переходи в Баварию". Журналисты и сам Юссуфа встретили подобную ситуацию смехом.

Manuel Neuer le dice a Moukoko: "Ven al Bayern." (en el segundo 0:16) ( @Michaels_Bayern)pic.twitter.com/mQ5fexbi5V — Felipe (@Felipe_Update) November 19, 2022

Напомним, юный нападающий Борусии провел в первой половине сезона 22 матча, оформив 6+6. Кроме Баварии, за ним охотятся гранды АПЛ, ПСЖ и Барселона.

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