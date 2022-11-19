Нойер нагло "ворует" звездочку Боруссии Д на глазах всего мира – видео преступления
Голкипер Баварии Мануэль Нойер использует лагерь сборной Германии, чтобы вербовать игроков из других клубов.
Опытный вратарь пришел на пресс-конференцию вместе с 17-летним нападающим Юссуфа Мукоко. Звездочку Боруссии Дортмунд спросили о клубном будущем, ведь его действующий контракт завершается уже летом 2023 года.
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"Я чувствую себя очень комфортно в Дортмунде, чувствую доверие тренера. Вскоре вы узнаете, останусь я или нет", – рассказывал Мукоко, но вдруг Нойер наклонился и не очень тихо сказал: "Переходи в Баварию". Журналисты и сам Юссуфа встретили подобную ситуацию смехом.
Напомним, юный нападающий Борусии провел в первой половине сезона 22 матча, оформив 6+6. Кроме Баварии, за ним охотятся гранды АПЛ, ПСЖ и Барселона.
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