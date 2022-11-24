Голкипер Интера и сборной Камеруна Андре Онана вошел в историю чемпионатов мира всех времен.

"Неукротимые львы" уступили в первом туре катарского Мундиаля Швейцарии со счетом 0:1. Голкипер не справился только с выстрелом Бреля Эмболо на старте второго тайма.

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Однако это никак не помешало установить рекорд чемпионатов мира. В матче Онана сделал 26 касаний мяча за пределами собственной штрафной площадки. Такого не удавалось ни одному другому киперу в истории ЧМ. В целом же Андре коснулся сферы в этой встрече 61 раз, сообщает Opta .

В общей сложности для 26-летнего камерунца это был 35-й поединок за сборную своей страны, 14 из них Онана отстоял на ноль.

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