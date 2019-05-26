Нойер: Как Левандовски пробивался через оборону РБ Лейпциг – действительно сильно

Голкипер Баварии Мануэль Нойер подвел итоги финала Кубка Германии против РБ Лейпциг (3:0).

"Самое важное это то, что мы победили.

Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

В течение всего сезона РБ Лейпциг демонстрировал великолепную игру в обороне. То, как Левандовски пробивался через эту оборону, действительно сильно. Он заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Для меня, как и для всех нас важно, что мы смогли завершить сезон дублем", – цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Напомним, ранее мюнхенцы досрочно оформили чемпионство в Бундеслиге.

РБ Лейпциг – Бавария: "золотой дубль" Мюнхена, достижения Ковача, прекрасные Нойер и Левандовски в финале Кубка Германии