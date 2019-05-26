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Нойер: Как Левандовски пробивался через оборону РБ Лейпциг – действительно сильно

10:37 15 Читати українською
Нойер: Как Левандовски пробивался через оборону РБ Лейпциг – действительно сильно
Мануэль Нойер / Фото DFB

Голкипер Баварии Мануэль Нойер подвел итоги финала Кубка Германии против РБ Лейпциг (3:0).

 
Роберт Левандовски 29’
Кингсли Коман 78’
Роберт Левандовски 86’
29’ Роберт Левандовски
78’ Кингсли Коман
86’ Роберт Левандовски

"Самое важное это то, что мы победили.

Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

В течение всего сезона РБ Лейпциг демонстрировал великолепную игру в обороне. То, как Левандовски пробивался через эту оборону, действительно сильно. Он заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Для меня, как и для всех нас важно, что мы смогли завершить сезон дублем", – цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Напомним, ранее мюнхенцы досрочно оформили чемпионство в Бундеслиге.

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг - Бавария
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