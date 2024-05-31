Голкипер Мануэль Нойер и вингер Лерой Сане работают с командой в рамках подготовки к Евро-2024.

Сборная Германии готовится к домашнему Евро, перед которым проведет контрольные матчи с Украиной, Грецией и Шотландией. Сегодня команда поедет в базовый лагерь и начнет усиленную работу, переключившись с легкого режима.

Сборная Украины прибыла на место первого спарринга перед Евро-2024 – две звезды задерживаются

К полноценным тренировкам в общей группе вернулись Мануэль Нойер и Лерой Сане. Вингер завершал сезон с травмой, а голкипер приехал в сборную с повреждением. Сейчас звезды Баварии готовы выйти на поле.

Спарринг с Украиной состоится 3 июня. В нем Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на пятерых футболистов – тер Штегена и финалистов Лиги чемпионов: Крооса, Рюдигера, Шлоттербека и Фюлькруга.