Бавария продолжает крушить все на своем пути и дарит игрокам место в истории.

Очередной жертвой мюнхенской машины стал Шальке – 0: 4 в 18 туре Бундеслиги. Лидеры гостей Мануэль Нойер и Роберт Левандовски установили исторические рекорды.

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Голкипер Баварии провел свой 197 "сухой" матч в рамках Бундеслиги и опередил другую легенду клуба – Оливера Кана. Роберт Левандовски отметился одним мячом, и этого также хватило для рекорда. Ранее никому не удавалось забить в 8 гостевых матчах Бундеслиги подряд, сообщает Opta.

Напомним, что Нойер выступает за Баварию с 2011 года, а Левандовски – с 2014-го.

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