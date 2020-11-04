Хавбек Йозуа Киммих и голкипер Мануэль Нойер повторили рекордную победную серию Криштиану Роналду, которая насчитывает 14 матчей Лиги чемпионов.

Феерия разъяренных мюнхенцев в видеообзоре матча Зальцбург – Бавария – 2:6

Двое лидеров Баварии неизменно выходили в основе на все 11 матчей предыдущего розыгрыша турнира, а в текущем сезоне добавили еще три поединка. Роналду же "ковал" свой успех еще в составе Реала – сезоны 2013/14 и 2014/15.

Если Киммих и Нойер сыграют и выиграют в следующем туре ЛЧ (25 ноября в гости приедет Зальцбург), то оставят португальца позади.

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