Голкипер Баварии Мануэль Нойер не сомневается в перспективах команды на клубном чемпионате мира.

"Наша команда скоро выиграет следующий большой титул в 2021 году. Победа на клубном чемпионате мира 2013 года была замечательным опытом.

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Как победители Лиги чемпионов, мы тяжело работали над тем, чтобы войти в историю благодаря этому титулу. Мы хотим воспользоваться этой возможностью. Для клуба, для нас самих и не в последнюю очередь для наших болельщиков!" – цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Напомним, клубный чемпионат мира состоится в начале февраля в Катаре. Конкурентами Баварии станут Тигрес, Аль-Ахли, Ульсан Хёндэ, Окленд Сити, Аль-Духайль и победитель Копа Либертадорес, который еще не определился.

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