"Мы не можем позволить себе ошибаться в этой группе. Нам выпали очень серьезные соперники.

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Барселона по-прежнему очень сильна, даже без Месси. В Лиссабоне всегда царит замечательная атмосфера и против Бенфики там будет непросто играть.

Также мы не должны недооценивать Динамо – это очень сильная команда. В любом случае, я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы", – цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует 14 сентября, Бавария сыграет с Динамо, Барселоной и Бенфикой.

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