"Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Примерно три. Какой нефарт? Это ноги просто не технические. Мы сейчас, по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры.

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Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира. И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной Казахстана мог точно один раз назначить пенальти", – цитирует Леоненко сайт ТК Футбол.

Напомним, команда Андрея Шевченко провела три матча в марте – против Франции, Финляндии и Казахстана. Все поединки завершились со счетом 1:1.

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